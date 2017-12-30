Оприлюднено фото закривавленого чоловіка, який тримав заручників у Харкові
На знімку видно, що у чоловіка на голові рана, а обличчя залите кров'ю.
Глава МВС Арсен Аваков показав фото чоловіка, який тримав заручників на пошті в Харкові. На знімку видно, що у нього на голові рана, а обличчя залите кров'ю.
Фото міністр опублікував у своєму Twitter.
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За словами міністра, у затриманні брали участь оперативники карного розшуку Національної поліції.
Затриманому нападнику загрожує 15 років ув'язнення.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові невідомий забарикадувався в будівлі відділення "Укрпошти", захопивши в заручники дев'ятеро дорослих і двох дітей. Станом на 18:10 поліцейським вдалося умовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей - двох дітей і трьох жінок.
Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.