Оприлюднено фото закривавленого чоловіка, який тримав заручників у Харкові

Глава МВС Арсен Аваков показав фото чоловіка, який тримав заручників на пошті в Харкові. На знімку видно, що у нього на голові рана, а обличчя залите кров'ю.

Фото міністр опублікував у своєму Twitter.

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За словами міністра, у затриманні брали участь оперативники карного розшуку Національної поліції.

Затриманому нападнику загрожує 15 років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові невідомий забарикадувався в будівлі відділення "Укрпошти", захопивши в заручники дев'ятеро дорослих і двох дітей. Станом на 18:10 поліцейським вдалося умовити зловмисника відпустити певну частину утримуваних людей - двох дітей і трьох жінок.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.