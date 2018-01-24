У Чернігові маршрутка влетіла у тролейбус - постраждали 12 людей (відео)

У Чернігові сьогодні внаслідок зіткнення маршрутки з тролейбусом постраждали 12 осіб. Чотири людини перебувають у тяжкому стані.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер патрульної поліції Чернігова Віталій Копистко.

Читайте такожВнаслідок потрійної ДТП на Дніпропетровщині постраждало п'ятеро осіб (фото)За інформацією правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Любецькій близько дев`ятої години ранку. Водій маршрутки не впорався із керуванням та допустив зіткнення із тролейбусом, що зупинився. Жінка-водій тролейбуса у цей час лагодила струмоприймачі. Її у тяжкому стані госпіталізували до однієї з чернігівських лікарень.

Ще різні травми отримали 11 пасажирів маршрутки, у тому числі неповнолітня дівчина. Усіх постраждалих госпіталізовано до лікарень, загалом, троє людей перебувають у тяжкому стані.

Водій маршрутки не постраждав, чоловік пояснив, що його засліпило сонце. На місці події працюють поліція та медики.

«Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Є постраждалі, тому провадження буде відкрито», - зазначив Копистко.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у Козелецькому районі Чернігівської області на трасі Київ-Чернігів "Фольксваген-кадді" на смерть збив жінку з двома малолітніми дітьми.