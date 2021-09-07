Перед депутатом вибачились, тож для нього ситуація вичерпана.

Народний депутат України Жан Беленюк (фракція "Слуга народу") каже, що сам відкликав заяву щодо расистських образ в його сторону, оскільки отримав вибачення.

Про це він повідомив в коментарі агентству УНІАН.

Беленюк зазначив, що кримінальна справа закрита.

"До мене звернулися люди, які входять до однієї організації, яка глобально є конструктивною, але деяка частина цих людей радикально налаштовані. Вони вибачилися, і для мене ситуація по суті вичерпана", - розповів Беленюк. Він сказав, що сам відкликав заяву.

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Як повідомляв УНІАН, 13 серпня народний депутат України, олімпійський чемпіон Жан Беленюк розповів, як у центрі Києва його намагалися спровокувати на конфлікт кілька молодиків.

Беленюк завоював "золоту медаль" на Олімпіаді в Токіо у греко-римській боротьбі. Після повернення до України невідомі зупинили нардепа в Печерському районі й вигукували расистські образи з побажаннями "повертатися в Африку". Беленюк зауважив, що "дав всі необхідні покази".

Раніше поліція у відповідь на запит ЗМІ повідомила, що закрила справу за фактом расистських образ в бік Беленюка на підставі п.2 ч. 1 ст. 284. Тобто, слідчі не знайшли в конфлікті складу кримінального правопорушення.

Автор: Надя Пришляк