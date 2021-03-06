Смертельна ДТП з українцями в Польщі: 24 постраждалих виїхали на батьківщину (відео)

Вночі у Підкарпатському воєводстві перекинувся рейсовий автобус, в якому перебували 57 українців. Шестеро осіб загинули, 39 було госпіталізовано, 9 з них вже виписали з лікарень.

24 пасажири українського автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, виїхали на батьківщину. Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Twitter. "ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою", - написав він. Читайте такожДТП з українцями в Польщі: у МВС заявили про 14 тяжкопоранених Речник додав, що для родичів загиблих та постраждалих внаслідок аварії українського автобуса у Польщі відкрито "гарячу телефонну лінію" МЗС: +38 044 238 15 88. ДТП з українцями в Польщі: деталі Вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві, за 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус, в якому перебували 57 українців.

Шестеро осіб загинуло, ще 39 було доставлено до лікарень. 14 перебувають у тяжкому стані.

Ввечері 9 пацієнтів вже виписали з лікарень.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус злетів у кювет та перекинувся. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Вікторія Токарєва

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