В Польщі в ДТП постраждали й загинули українці / REUTERS

24 пасажири українського автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, виїхали на батьківщину.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Twitter.

"ДТП в Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою", - написав він.

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Речник додав, що для родичів загиблих та постраждалих внаслідок аварії українського автобуса у Польщі відкрито "гарячу телефонну лінію" МЗС: +38 044 238 15 88.

ДТП з українцями в Польщі: деталі

  • Вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві, за 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус, в якому перебували 57 українців.
  • Шестеро осіб загинуло, ще 39 було доставлено до лікарень. 14 перебувають у тяжкому стані.
  • Ввечері 9 пацієнтів вже виписали з лікарень.
  • За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус злетів у кювет та перекинувся.

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Автор: Вікторія Токарєва