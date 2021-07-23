Загальна площа забруднення становить понад 600 м2.

Державна екологічна інспекція звернулася до поліції через рожеві калюжі на полі під Рівним, де раніше сталася НП на хімзаводі. У відомстві порахували такі дії аграріїв забрудненням та псуванням земель.

Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook.

"Фахівці інструментально-лабораторного контролю ДЕІ досліджують ґрунт на вміст амонію сольового, фосфору, сірки, важких металів (міді, цинку, свинцю та інших). Результати експертизи будуть відомі через тиждень (саме стільки часу веде дослідження)", - йдеться в повідомленні.

За словами Мальованого, Загальна площа забруднення становить 635,8 м2.

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"Ділянки, на яких виявлено розлив, орендовані ТОВ "АКРІС АГРО". Держекоінспекція направила заяву до Національної поліції України за ознаками кримінального порушення за статтею 239 Кримінального кодексу (забруднення і псування земель)", - підсумував чиновник.

Як раніше повідомляв УНІАН, поблизу міста Рівне у полі виявили калюжі з рожевою водою. На місці події працювали фахівці ДСНС та екологи. Проводився забір проб грунту, повітря і самої рідини для проведення експрес-аналізів.

Пізніше стало відомо, що рожева рідина-це препарат " Префект". Він діє на яйця і личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Препарат сертифікований в Україні.

Автор: Анастасія Горбачова