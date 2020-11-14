Через порушення правоохоронці зачинили гіпермаркет на Петропавлівській Борщагівці, кажуть у Нацкорпусі.

Магазини мережі «Епіцентр» продовжують працювати у карантин вихідного дня. Товари покупцям видають на вході гіпермаркетів.

Про це пише у Telegram Политика страны і повідомляє Нацкорпус.

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За словами журналістів, черги покупців почали формуватися з самого ранку. Замовлений товар виносять одразу.

«Епіцентр придумав обхід карантину вихідного дня. Поставили на вході автомат онлайн-замовлення. На вході робиш замовлення і потім його забираєш, при цьому відвідувач нібито не гуляє по всьому магазину», – пише у Facebook користувачка Юлія Стулій.

Через порушення правоохоронці зачинили гіпермаркет на Петропавлівській Борщагівці.

13 листопада мережа «Епіцентр» погодилась працювати на час дії карантину вихідного дня виключно в онлайн-режимі. У повідомленні прес-служби компанії йшлося, що товари видаватимуть тільки в центрах видачі замовлень торговельних центрів.

"Епіцентр" проти карантину вихідного дня: подробиці скандалу

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні карантину вихідного дня. Попередньо - на три тижні, до 30 листопада. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «на виніс»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.

Після цього на сторінці мережі торгових центрів "Епіцентр" у Facebook з'явився допис: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне". Пост проілюстрували картинкою з надписом: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився відмовою мережі торгових центрів "Епіцентр" дотримуватися карантину вихідного дня. Він закликав уряд на це відреагувати.

Увечері 12 листопада в "Епіцентрі" повідомили, що їхні магазини на карантині вихідного дня продаватимуть лише дозволені урядом товари.

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Автор: УНІАН