Готували теракт у Києві: СБУ затримала агентів російського ГРУ (фото)

Метою ворога була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення.

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли кривавому теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка РФ (більш відома як ГРУ).

Як повідомив прес-центр СБУ, за результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України.

За даними контррозвідки СБУ, метою ворога була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.

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Зазначається, що для вчинення теракту розвідка РФ дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків у Телеграм-каналах. Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів.

"Відповідно до ворожих вказівок зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували "скинути" дівчині напередодні теракту. Встановлено, що вона перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який знаходився на тимчасово захопленій частині території Запорізької області. До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати "контрольне" завдання російської спецслужби: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Щоб запобігти злочину контррозвідники СБУ затримали обох зрадників "на гарячому", коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), яка виконувала завдання на південному фронті.

На місці події у затриманих вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Зловмисникам повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зрадники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Інші операції СБУ

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня правоохоронці Республіки Молдова допомогли СБУ та українським прикордонникам затримати кремлівського ідеолога збройної агресії РФ, який є помічником екс-радника Путіна Сергія Глазьєва - Дмитра Чистіліна.

За даними слідства, маючи громадянство України та Росії, він проживав у РФ та був активним борцем за "руський мір". Він залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а зараз знаходиться під вартою.

З 2016 року Чистілін підготував для Кремля низку "аналітичних матеріалів", в яких підтримував збройну агресію РФ та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

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