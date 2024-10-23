СБУ затримала російських агентів / СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли кривавому теракту у Києві, який планувала воєнна розвідка РФ (більш відома як ГРУ).

Як повідомив прес-центр СБУ, за результатами спецоперації затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій та підірвати його в одному із багатолюдних місць столиці України.

За даними контррозвідки СБУ, метою ворога була максимальна кількість загиблих з-поміж цивільного населення Києва для поширення панічних настроїв серед громадян.

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Затримана агентка ГРУ / СБУ

Зазначається, що для вчинення теракту розвідка РФ дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала "легких" заробітків у Телеграм-каналах. Після вербування агентка отримала від окупантів детальні інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів.

"Відповідно до ворожих вказівок зловмисниця використала два мобільних телефони, до яких потрібно було під’єднати детонатор з пластидом, що мала дістати із замаскованого схрону. Його геолокацію окупанти планували "скинути" дівчині напередодні теракту. Встановлено, що вона перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який знаходився на тимчасово захопленій частині території Запорізької області. До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. Перед вчиненням теракту обидва фігуранти мали виконати "контрольне" завдання російської спецслужби: підпалити декілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Готували теракт у Києві: СБУ затримала агентів російського ГРУ (фото)
Готували теракт у Києві: СБУ затримала агентів російського ГРУ (фото)
Готували теракт у Києві: СБУ затримала агентів російського ГРУ (фото)

Щоб запобігти злочину контррозвідники СБУ затримали обох зрадників "на гарячому", коли вони намагалися підпалити бойову машину піхоти (БМП), яка виконувала завдання на південному фронті.

На місці події у затриманих вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ.

Зловмисникам повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зрадники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Інші операції СБУ

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня правоохоронці Республіки Молдова допомогли СБУ та українським прикордонникам затримати кремлівського ідеолога збройної агресії РФ, який є помічником екс-радника Путіна Сергія Глазьєва - Дмитра Чистіліна.

За даними слідства, маючи громадянство України та Росії, він проживав у РФ та був активним борцем за "руський мір". Він залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, а зараз знаходиться під вартою.

З 2016 року Чистілін підготував для Кремля низку "аналітичних матеріалів", в яких підтримував збройну агресію РФ та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

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