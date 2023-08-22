На Дніпропетровщині керівництво військової частини спіймали на корупції з "бойовими днями" ЗСУ, тоді як наші захисники тяжко виборюють кожен кілометр української землі, довівши це сьогоднішнім проривом до Роботиного.
Схему привласнення коштів влаштували два офіцери. Згідно з повідомленням Державного бюро розслідувань, для реалізації протиправної схеми начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини підробили документи та "влаштували" в частину близько 10 цивільних осіб.
За даними слідства, "працевлаштовані" жодного відношення до служби не мали, а просто отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях. Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 млн гривень.
Зазначається, що коли "схемниками" зацікавилося ДБР, один з фігурантів вирішив підкупити слідчого за 10 тисяч доларів США. Військового затримали у лютому під час передачі хабаря.
На початку серпня 2023 року рішенням Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, військового, який пропонував хабар працівнику ДБР, визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України) та засуджено на 4 роки позбавлення волі.
Нині ж обох фігурантів судитимуть за фактом заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
У межах досудового розслідування, один з військових відшкодував частину вкрадених грошей на суму у понад 600 тисяч грн.
В Києві воєнком влаштував на "приємну" посаду родича
Як повідомляв УНІАН, днями у МВС України повідомили, що воєнкому територіального центру комплектування (ТЦК) одного з районів Києва поліцейські вручили протокол про корупцію. Виявилось, що він влаштував до себе на роботу близького родича. Зазначалось, що за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу.
Також в Одеській області повідомили про підозру офіцеру, який вимагав у солдат гроші за відгули. "Такса" становила 4 тисячі гривень, а у разі відмови він погрожував підлеглим проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Крім того, на Одещині викрили іншого офіцера, який використовував бійців замість будівельників. Зокрема, заступник командира батальйону одної з військових частин майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.
І як відомо, в Україні на виконання рішення РНБО Державне бюро розслідувань спільно з іншими правоохоронними органами проводить низку процесуальних дій у Територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у багатьох регіонах країни. Зокрема, днями суд арештував керівника Донецького обласного Територіального центру комплектування та соцпідтримки, якого викрили на організації схеми незаконного збагачення для свого оточення та допомозі криміналітету.