На місце викликали поліцію, однак конфлікт не був вичерпаний.

В автобусі сполученням Ковель-Луцьк між пасажирками стався конфлікт через відмову однієї з них вдягати маску. Словесна сварка переросла у бійку.

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Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство «Конкурент». Інцидент потрапив на відео.

Так, одна з пасажирок закликала усіх присутніх вдягнути маски. Одна з жінок, що їхала в автобусі, відреагувала агресивно.

Врешті-решт, жінка, що вимагала дотримання маскового режиму, викликала поліцію. Тоді її опонентка, що до останнього відмовлялася надягнути маску, все ж зробила це. Засіб захисту їй дав хтось із пасажирів.

Відео містить ненормативну лексику

Втім, конфлікт не був вичерпаний і лише набирав обертів. Коли жінки вже готувались виходити автобусу, то знову почали словесну сварку, що переросла у бійку. Одна з пасажирок почала хапати опонентку за волосся і бити її в обличчя. В ході бійки одній з жінок зламали окуляри.

Штрафи за маски

Президент 19 листопада підписав закон про запровадження штрафів за неносіння масок в громадських місцях.

Згідно з документом, громадян без захисних масок або респіраторів у громадських місцях (зокрема транспорті) на обличчі каратимуть штрафами від 170 до 255 гривень.

Українців без захисних масок на обличчі тепер можуть штрафувати одразу на місці вчинення правопорушення – наприклад, у кав'ярнях чи транспорті. Раніше протоколи передавали в суд, а потім тільки вирішували, чи накладати на громадян штраф. Тому, згідно з судовими даними, лише 4% порушників були покарані за цією системою.

Штрафувати можуть не тільки правоохоронці, а й працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування, бо саме на останніх покладається здійснення контролю за протиепідемічними заходами. Водночас рішення про накладення штрафу можна буде оскаржити протягом 10 днів.

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Автор: Дмитро Захаров