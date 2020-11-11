Введення карантину вихідного дня хочуть розглянути на сьогоднішньому засіданні уряду.

У Києві під будівлею Кабінету міністрів проходить акція протесту проти обмежень роботи закладів громадського харчування під час дії адаптивного карантину.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Українська ресторанна асоціація та регіональні ресторанні асоціації вимагають послабити тиск на галузь через COVID-19. Одним з ініціаторів пікету став відомий бізнесмен Гарік Корогодський.

Головні вимоги представників бізнесу звучать наступним чином:

Ні карантину вихідного дня та іншим тимчасовим обмеженням прав на роботу;

Ні дискримінаційним перевіркам. Мораторій на перевірки та скасування незаконних протоколів;

Закриваєте? - Платіть! Вимагаємо компенсаційних заходів для галузі.

Мітингувальники тримають плакати:" COVID-19 не залежить від часу доби"," Ресторанний бізнес вмирає"," Ми безпечніші ніж метро " та інше.

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На цей час акція в Києві проходить спокійно, без пригод. Беруть участь в ній кілька сотень осіб.

Через те, що акція рестораторів є всеукраїнською, очікується, що в ній візьмуть участь 23 міста: Київ, Львів, Луцьк, Харків, Рівне, Суми, Тернопіль, Полтава, Запоріжжя, Маріуполь, Херсон, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Мелітополь, Черкаси, Вінниця, Чернівці, Хмельницький, Кропивницький, Кривий Ріг, Житомир.

Нагадаємо, введення карантину вихідного дня хочуть розглянути на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Карантин вихідного дня: що відомо

9 листопада заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про застосування жорсткіших карантинних заходів у вихідні дні.

Так, МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в "червоних зонах" епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 07:00 до 20:00, при цьому, щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути запроваджено в Україні з 14 листопада.

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Автор: Денис Прядко