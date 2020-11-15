Виставка проходила під час карантину вихідного дня.

У Києві правоохоронці навідалися на виставку котів, яка проходила під час карантину вихідного дня.

Відео опублікував телеграм канал Київ Оперативний.

На ній видно, як поліцейські виписують протоколи порушникам. Як повідомляє канал, виставку закрили.

Штурм ресторану Havana через роботу під час карантину

В Києві у ресторані Havana виник скандал через його роботу під час дії карантину вихідного дня. Активісти "Стоп корупції" викликали поліцію, але патрульних до закладу не пустили. Вони викликали підмогу, після чого правоохоронці виламали двері закладу і припинили роботу ресторану. Адміністратора закладу затримали.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину і встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: УНІАН