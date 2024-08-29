Toyota Land Cruiser Prado наїхав на бетонну перешкоду

Народний депутат України від "Слуги народу" Ігор Копитін потрапив у дорожньо-транспорту пригоду, його госпіталізували.

На сторінці нардепа у соціальній мережі Facebook повідомляється, що він та його водій отримали серйозні травми, вони перебувають у важкому стані. За даними Української правди, аварія сталася пізно ввечері у середу, 28 серпня.

Джерела журналістів у правоохоронних органах повідомили, що близько 23:31 на 78 кілометрі автодороги М-05 Київ-Одеса автомобіль Toyota Land Cruiser Prado наїхав на бетонну перешкоду. Копитін знаходився на пасажирському сидінні, він отримав травми та переломи, водій також отримав тілесні ушкодження.

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