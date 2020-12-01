Інцидент стався під час перевірки в сільській місцевості, коли копи натрапили на магазин, який працював всупереч вимогам.

У Запоріжжі торговець обурився діями правоохоронців під час перевірки дотримання карантину вихідного дня. Він облив їх водою і зіпсував протокол.

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Інцидент стався під час перевірки в сільській місцевості, коли копи натрапили на магазин, який працював всупереч вимогам.

При складанні протоколу власник торгової точки спочатку відмовився надавати документи, а потім схопив банку і виплеснув воду на поліцейських, які складали адміністративний протокол.

Після цього чоловік кинувся тікати, але поліцейські наздогнали його.

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Автор: УНІАН