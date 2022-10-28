Покупниця дивом не порізалася, а ось її подрузі пощастило менше - вона проковтнула шматочок металу.

У Дніпрі купівля енергетичного солодкого батончика ледь не закінчилася трагедією. Покупниця знайшла в ньому уламки, якими ледь не порізалася. Подрузі жінки не пощастило, вона випадково проковтнула шматочок гострого леза.

Своєю небезпечною знахідкою обурена покупниця поділилася в одному з місцевих Telegram-каналів.

"Хотіла б поділитися сумною подією, яка потребує розголосу. Сьогодні я купила кілька батончиків Eat me. Коли один з них почали їсти, то попалися кілька уламків, один з яких досить великий і гострий. На жаль, один з уламків моя подруга проковтнула через що надалі опинилася в лікарні. Виробник відмовляється визнавати свою причетність і приносити вибачення", - розповіла мешканка Дніпра.

Відео дня

Вона показала гострі уламки, які їй попалися в солодощах, на фото і відео. Також покупниця продемонструвала чек, в якому вказано, де саме і коли вона купила енергетичний батончик.

Небезпечні знахідки в Україні

До повномасштабного вторгнення РВ в Україну жителі нашої країни нерідко скаржилися на неприємні знахідки. Так, У Харкові школярці "пощастило" знайти у тарілці з макаронами гусеницю. А в Одеській області чоловік замість риби виловив у річці мінометну міну.

Після 24 лютого знахідки стали ще більш небезпечними. Так, в одному з населених пунктів України діти знайшли міну в пісочниці, такий небезпечний "подарунок" після себе залишили окупанти. А нещодавно в Київській області жінка знайшла гранату в поштовій скриньці.

Вас також можуть зацікавити новини: