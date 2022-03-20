Чоловіка та жінку селяни "виховували" всім селом.

У селі Левковичі Овруцької громади Житомирської області місцеві затримали мародерів та примотали до дерева.

Про це кореспонденту УНІАН розповів селянин, який зняв відео.

"Мародери – це мати із сином, був ще батько, але він утік. Вони виносили з будинку захисника України, якого поховали тиждень тому, і який загинув біля Макарова, побутову техніку. Сусіди сказали, що вони вже винесли ноутбук, а сьогодні зранку повернулись за телевізором і були спіймані на "гарячому". Мародерів приматали до дерева і "виховували" різками. Згодом люди викликали поліцію", - розповів місцевий житель.

На сторінці у Facebook Коростенської РДА, яка також опублікувала відео з мародерами зазначили, що місцева влада підтримує всіх тих, хто залишився без їжі, одягу, ліків.

"Хочемо відзначити, що на сьогоднішній день для тих, хто залишився без їжі, одягу, ліків, працюють місцева влада, волонтери, їх підтримують небайдужі люди. Тож, такі дії як мародерство мають бути не тільки засуджені, але й несуть реальне покарання за законами воєнного часу", - зазначили в Коростенській РДА.

Раніше поліція Київської області затримала групу мародерів, які ховалися серед евакуйованих жителів Бучі.

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