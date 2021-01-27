З річки Самара у передмісті Дніпра дістали потонулого рибалку.

У передмісті Дніпра у річці Самара, поблизу Сергіївського острова водолази знайшли потонулого рибалку, що провалився під кригу.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Тіло 50-річного чоловіка знайшли на глибині трьох метрів на відстані 1,5 км від берега. Труп чоловіка доправили до берега й передали поліцейським.

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Автор: УНІАН