Його знайшов місцевий житель у Вишгородському районі.

На Київщині виявлено дрон-розвідник типу "Орлан-10" в лісовій зоні.

Про це у Telegram-каналі написав очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його інформацією, ворожий дрон-розвідник вилучили поліцейські у Вишгородському районі.

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"Безпілотник виявив місцевий житель в лісовій зоні. Що саме знімав цей літальний апарат типу "Орлан-10", визначатимуть відповідні силові структури", - написав Нєбитов.

Використання безпілотників окупантами

Російські окупанти широко використовують безпілотники в Україні. Проте ЗСУ регулярно їх збивають. Так, у Чернігівській області військові збили два безпілотники "Орлан". А в Запорізькій області українські військові посадили ворожий безпілотник за допомогою секретної зброї.

В останній час окупанти для атак активно застосовують дрони-камікадзе, куплені в Ірану.

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