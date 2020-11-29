В лікарні були електричні генератори на випадок відключення електрики, однак ними ніхто не скористався.

У лікарні міста Жовква Львівської області двоє людей померли через відключення електрики та припинення роботи апаратів ШВЛ. Інцидент розслідують правоохоронці.

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Як повідомляється на сайті нацполіції Львівської області, 28 листопада правоохоронці натрапили у соцмережах на повідомлення про те, що у Жовкві через відсутність електропостачання у реанімації місцевої лікарні померли двоє людей.

Поліція розпочала перевірку. Встановлено, що увечері 27 листопада у лікарні вимкнулась електрика. В цей час у реанімаційному відділенні померли двоє пацієнтів віком 61 та 66 років, які були підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті -дихальна недостатність.

Поліція також встановила, що в лікарні були в наявності два електричні генератори на випадок аварійного відключення світла. Однак їх так і не задіяли.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.367 (Службова недбалість) та ч.2 ст 119 (Вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкціями статей, - позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини трагедії.

Коронавірус в Україні – статистика 29 листопада

Протягом минулої доби, 28 листопада, в Україні виявили 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби. 120 випадків стали летальними.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Всього за період епідемії в Україні захворіли 722 679 осіб. Зафіксовано 12 213 летальних випадків.

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Автор: Дмитро Захаров