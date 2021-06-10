Правоохоронцям вдалося врятувати 22-річного та 37-річного чоловіків.

Київські поліцейські врятували двох чоловіків, які з різницею в кілька хвилин намагалися накласти на себе руки, зістрибнувши з Південного мосту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції від перехожого надійшло повідомлення про те, що на Південному мосту за перилами стоїть невідомий та погрожує стрибнути у річку Дніпро.

По прибуттю на місце інциденту поліцейські оцінили ризики ситуації та можливий перебіг подій й вирішили витягти молодика за руку.

«Поки ми з напарником наближалися до чоловіка, який погрожував стрибнути з мосту, колега службовим автомобілем обмежив дорожній рух на проїжджій частині. Оскільки ситуація у будь-який момент могла вийти з-під контролю, ми прийняли рішення, що один із нас буде вести перемовини та заспокоювати, а інший спробує схопити за руку та не дати впасти. За кілька хвилин нам вдалося перемістити 22-річного молодика на безпечну ділянку, після чого перебували разом із ним до приїзду лікарів», - розповіли у поліції.

У цей момент до поліцейських звернулись водії, які проїжджали повз. Вони повідомили правоохоронцям, що за кілька метрів з цього ж мосту впав ще один чоловік.

«Ми одразу підійшли до місця орієнтовного падіння та скоординували рятувальників, які на службовому катері врятували 37-річного громадянина з води. У подальшому чоловіка передали лікарям швидкої допомоги, які госпіталізували його у стаціонар», - розповів спецпризначинець Олександр Бабчук.

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Автор: Денис Прядко