В Одеській області затримали подружжя нелегалів, які перетнули держкордон з Молдовою вплав річкою Дністер.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Білгород-Дністровського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, порушників затримали 31 жовтня.
Встановлено, що чоловік і жінка незаконно потрапили на територію України вплав.
"Попри прохолодну погоду, температура повітря в цей день підіймалася трохи вище 10°C, і швидку течію річки, ширина якої сягає близько 70 метрів, а глибина – 20 м, чоловік і жінка стрибнули у воду", – розповіли у прес-службі.
Читайте такожВ Одесі на ринку "7-й кілометр" затримали 13 нелегалів із Південно-Східної АзіїЙмовірно, що подружжя готувалося до "подорожі" заздалегідь, оскільки перед зануренням у річку, вони роздяглися та склали свої речі в поліетиленові пакети.
Подолавши дистанцію, вони вийшли на берег, переодяглися в сухий одяг і вирушили в найближчий населений пункт – Яськи, де їх затримали прикордонники.
Документів затримані при собі не мали. Пізніше було встановлено, що порушники – особи без громадянства і проживають в Придністровському регіоні Молдови.
На даний час встановлюються особи правопорушників та обставини їх подорожі.
Раніше стало відомо, що в Одесі на території Малиновського району наприкінці березня виявили нелегалів з Узбекистану, які працювали в підпільному цеху з виготовлення хлібобулочних виробів.