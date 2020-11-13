Правоохоронці проводять спецоперацію "Грім".

У Харкові поліція ввела в дію спецоперацію "Грім" через загрозу вибуху.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

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Як зазначається, сьогодні вранці поліцейські проводили за місцем проживання раніше судимого чоловіка обшук. Під час нього той дістав осколкову гранату, висмикнув чеку і, погрожуючи вибухом, закрився в будинку.

Інших подробиць поки не повідомляється.

Новини Харкова: що було раніше

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Автор: Юрій Годован