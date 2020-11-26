У поліції розповіли деталі інциденту.

У Луцьку стався конфлікт через відсутність захисної маски в одного з покупців супермаркету.

Деталі інциденту описуються на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Facebook.

Правоохоронці розповідають, що напередодні отримали повідомлення про конфлікт між заявником та працівниками супермаркету. На місці було встановлено, що заявник перебував без захисної маски в супермаркеті, тому там його відмовилися обслуговувати.

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"Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановленні карантинні норми. Однак, останній не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутичок, один із патрульних звернувся до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Крім порушення правил карантину, інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, яким здійснив стоянку на місці для водіїв з інвалідністю. На нього склали адмінпротоколи за обидва правопорушення.

Видання "Волинські новини" пише, що на місце події прибуло два наряди поліції. Вони намагалися затримати чоловіка і одягти йому наручники. Це все відбувалось на очах маленької доньки, яка плакала.

Штрафи за неносіння масок в Україні

6 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19 (№ 3891).

За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

Згодом у поліції уточнили, за яких умов будуть штрафувати за неносіння масок.

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Автор: Юрій Годован