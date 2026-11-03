Сутички у Петропавлівській Борщагівці: біля Буданова 'засвітилась' проросійська блогерка

Блогерка Ольга Зубко, яка раніше поширювала дописи зі звинуваченнями на адресу України, заявила, що приїхала на мітинг на прохання підписників.

Журналісти помітили під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці блогерку та піарницю Ольгу Зубко, яка раніше регулярно публікувала в соцмережах відео з наративами, що звинувачували Україну в наслідках війни. Її впізнали на кадрах із Кирилом Будановим журналісти проєкту "Донбас Реалії".

Зубко тривалий час поширювала дописи, у яких стверджувала, що Україна нібито сама провокує енергетичну катастрофу, збиває ракети над головами людей, а також зриває перемир’я ударами по резиденції Володимира Путіна.

Як розповідала сама Зубко у своїх відео та ефірах інших блогерів, улітку Служба безпеки України відкрила щодо неї кримінальне провадження за статтею про виправдання російської агресії. Блогерка та її прихильники також повідомляли про судове засідання, яке мало відбутися у вересні 2026 року. За їхніми словами, прокуратура нібито вимагала для неї п'ять років позбавлення волі.

Відео дня

Водночас журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що у відкритій частині судового реєстру немає даних про провадження щодо людини з таким ім'ям за відповідним звинуваченням. Журналісти "Радіо Свобода" звернулися до СБУ із запитом і на момент публікації чекали на відповідь.

Уночі блогерка опублікувала у фейсбуці відео з мітингу в Петропавлівській Борщагівці. У ньому вона пояснила, що підписники попросили її приїхати, "щоб допомогти людям і розібратися".

Зубко також підтвердила, що заходила всередину будинку. За її словами, вона не побачила там ознак насильства.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці - що відомо

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України, стався конфлікт та сутички за участю місцевих жителів. У мережі повідомляли про начебто незаконне утримання та катування мобілізованих.

Поліцію на місце події викликала Валентина Молода - жінка в медичній уніформі. Раніше була організаторкою протестів з проросійським слідом.

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися в Петропавлівській Борщагівці. Провадження було відкрите за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Згодом Буданов заявив, що жінку, яка першою приїхала на "швидкій" до будинку у Петропавлівській Борщагівці, затримано. Жінка за кілька днів до подій проводила "розвідку" на місцевості.

Вас також можуть зацікавити новини: