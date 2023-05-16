З 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд гривень.

Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Правоохоронці викрили його на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними українськими підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків.

Як повідомляє СБУ, з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

Водночас, в Офісі генпрокурора уточнили, ці активи підконтрольний Фуксу холдинг викупив лише за 2 млрд грн.

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За даними слідства, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.

Учасники схеми за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.

Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.

"Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур. У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків", - пояснили в СБУ.

За даними правоохоронців, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн.

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топ-менеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Крім того, у рамках кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.

Справа Фукса - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у лютому правоохоронці провели обшуки в офісах та місцях проживання Фукса та колишнього нардепа від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького у рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України".

За даними слідства, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ "НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області, незважаючи на те, що з держбюджету на розробку цього родовища було витрачено понад 1 млрд грн.

Тоді правоохоронці відкрили провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

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