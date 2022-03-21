Український офіс Leroy Merlin раніше відключили від пошти та інших корпоративних комунікацій, після того як українці почали вимагати від головного офісу компанії піти з Росії.

Внаслідок ракетного обстрілу ТРЦ у Подільському району Києва загинув один із співробітників компанії Leroy Merlin.

Про це у своєму Facebook написав бізнесмен і екс-міністр Кабміну Дмитро Дубілет, який зараз бере активну участь у кампанії з виведення міжнародних компаній із російського ринку.

"Нагадаю, що Леруа Мерлен та холдинг ADEO – це один з найбільших платників податків в Росії, французька компанія, що належить родині Мюльє. Поки що так виглядає, що компанія навпаки збирається нарощувати свій бізнес в Росії", – написав Дубілет.

При цьому він наголосив, що співробітники українського офісу Leroy Merlin неодноразово зверталися до головного офісу компанії з вимогою припинити ведення бізнесу в Росії, однак у відповідь їх відключили від пошти та інших корпоративних комунікацій.

"Чи може змінитись позиція холдингу після вчорашнього вибуху їхнього магазину та загибелі співробітника? Будемо спостерігати та битися…", – констатував Дубілет.

Зазначимо, що Leroy Merlin – не єдина велика французька компанія, яка відмовляється йти з російського ринку через війну в Україні, таким чином фінансуючи вбивства українців російською армією. Також розпрощатися з російськими грошами досі не готові французькі компанії Danone та Auchan. Причому Auchan входить до холдингу Association Familiale Mulliez родини Мюльє, куди також входить і Leroy Merlin.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що проблеми через заклики до головних офісів міжнарожних компанії припинити роботу в Росії виникли і у співробітників українських офісів Nestle та Metro.

Зокрема, СЕО швейцарської компанії Nestle Марк Шнайдер вже після початку війни закликав український офіс "дружити з російським", а німецький офіс Metro погрожував українському через тиск щодо виходу з Росії.