Патрульним довелося лізти в квартиру через вікно.

У Кам'янському Дніпропетровської області жінка понад 10 днів провела в одній квартирі з тілом матері.

Про це пише Дніпро час.

Сусіди відчули трупний запах в під'їзді понад тиждень тому, але звернулися до рятувальників тільки 14 липня. За словами мешканки будинку, ті відмовилися їм допомогти і перенаправили їх в поліцію.

Поліцейські сказали, що не мають права розкривати двері. Через те, що в ДСНС мешканцям знову відмовили, патрульні проникли в квартиру через вікно.

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Весь цей час у квартирі перебувала її дочка, у якої є психічний розлад.

"Пост до чого: висловити величезну подяку співробітникам поліції які, можна сказати, виконували роботу МНС. Які відморозилися... Згідно із законом особа, яка страждає психічними розладами, не можна примусово відправити на лікування. Побоюємося, що жінка становить безпосередню небезпеку для себе самої та оточуючих", - зазначила мешканка будинку.

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Автор: Людмила Жерновська