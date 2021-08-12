Чоловік 7 серпня пішов з дому та не повернувся.

Під Івано-Франківськом знайшли тіло 29-літного чоловіка, якого розшукували декілька днів.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області на своїй сторінці у Facebook.

Відомо, що Хома Олексій Йосипович 7 серпня пішов з дому та не повернувся. Про зникнення прикарпатця із заявою до поліції Івано-Франківська звернулась його дружина.

Вчора, 11 серпня, тіло розшуканого виявили в лісосмузі поза населеним пунктом села Черніїв, Івано-Франківської територіальної громади.

За попередніми даними, на тілі чоловіка не виявлено слідів насильницької смерті. Остаточну причину смерті встановить експертиза.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч.1 ст.115 з позначкою "Самогубство" Кримінального кодексу України. Вставляються всі обставини події.

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Автор: Денис Прядко