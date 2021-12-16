За словами місцевих жителів, вбивці - сусіди пенсіонера, який раніше врятував тварин від отруєння.

У передмісті Одеси зловмисники з рушницями забралися в чужий двір і перестріляли собак.

Про це в Facebook повідомила місцева мешканка Олександра Гарбар.

За її словами, НП сталася на дачній ділянці в районі селища Алтестово 15 грудня.

Двоє чоловіків з рушницями проникли на територію приватного домоволодіння до 65-річного пенсіонера і застрелили його собак.

Читайте такожЗадушила ременем для одягу: у Києві матір вбила свою дворічну донькуЯк зазначає Гарбар, зловмисники - сусіди потерпілого - перелізли через паркан і почали розстрілювати собак, які спали.

Вбито кілька собак і щеня.

Жінка оприлюднила відеозапис з камери зовнішнього спостереження, на якому зображено, як дві людини стріляють у тварин, які корчаться від болю. Потім ці чоловіки перекидають через паркан собак і кудись тягнуть. За даними Гарбар, таким чином, зловмисники позбулися тіл.

За її даними, потерпілий проживає в Одесі, біля Алтестово знаходиться його дача. Він своїм коштом організував стерилізацію всіх собак в районі своєї дачі. Ці тварини опинилися на вулиці через інших дачників, які щороку привозили туди тварин на літній сезон як сторожів, а потім викидали на вулицю.

Увага! Відео містить сцени насильства!

"Кілька пенсіонерів (в їх числі вищеназваний пенсіонер – УНІАН) взяли на себе відповідальність за цих тварин. Вони домовилися між собою скинутися і простерилізувати тварин, а також лікувати їх, купували їм їжу і варили її... Пенсіонери самі носили дрова і важкі мішки з кашами з міста", - написала жінка.

Вона стверджує: чоловіки, які влізли на чужу територію, торік отруїли кількох собак. Згаданий пенсіонер забрав до себе тварин, що вижили, і побудував для них на своїй території будки і вольєр. Однак, за даними жінки, сусіди вирішили їх добити.

"Їх не зупинив той факт, що це чужа територія, вони просто пробралися на ділянку зі зброєю і влаштували криваву різанину...", - акцентує Гарбар, додавши, що собаки були стерилізовані, доглянуті, щеплені, ласкаві і контактні.

Зловмисники - з дачних ділянок садового товариства"СВІТАНОК-2".

Раніше повідомлялося, що в Австралії підлітки жорстоко вбили 14 кенгуру, серед яких були й дитинчата. Одному з них вдалося вижити.

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Автор: Лариса Козова