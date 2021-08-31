Ціллю бойовика був провідний український фахівець з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

В Україні будуть судити бойовика, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що зловмисник в’їхав в Україну з РФ. За завданням спецслужб Росії він планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом. Для цього він хотів використати саморобний вибуховий пристрій.

За наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення в одній із справ СБУ. А саме – у провадженні про викриту у лютому 2021 року агентурну мережу ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері).

Тепер агента ФСБ будуть судити за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Денис Прядко