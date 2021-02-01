Правоохоронці завели дві кримінальні справи - у зв'язку з жорстоким поводженням з твариною і нападом зооактивістів на кривдника собаки.

В Одеській області поліція почала розслідування за фактом жорстокого побиття собаки породи хаскі, що сталося 31 січня в селі Холодна Балка Біляївського району.

Читайте такожУ Львові трагічно загинув відомий миротворець та медик МайдануЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до правоохоронців звернулася 56-річна місцева жителька із заявою про те, що 67-річний сусід жорстоко побив її собаку.

"Чоловік, який проживає недалеко від потерпілої, граблями побив собаку, яку відвезли на лікування в ветклініку. Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що громадянин, про якого йшла мова, зробив це, тому що зловив сусідську хаскі в своєму господарському приміщенні, де вона задушила близько 20 птахів", - заявили в поліції.

За словами чоловіка, тварина завдає йому подібний збиток не вперше, тому що постійно "бігає голодна".

Також поліцейські дізналися, що господиня тварини, побачивши, як побили собаку, звернулася за допомогою не тільки в поліцію, а й до зоозахисників.

"До чоловіка приїхали невідомі, побили його і кинули в сніг", - розповіли в главку.

За фактом жорстокого поводження з твариною до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. За фактом нападу на чоловіка - за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз.

Як повідомили очевидці в соціальних мережах, вчора, після того як інформація про побиття собаки набула розголосу, в Біляївський район приїхало багато волонтерів, активістів, небайдужих людей, щоб "провести бесіду" з чоловіком, який його скалічив. У соціальних мережах і Telegram-каналах тиражується відео того, як невідомі "виховують" його за допомогою мертвої курки (тикають нею в обличчя тощо).

На місце зоозахисники викликали правоохоронців, які забрали чоловіка у відділ поліції. При цьому, за словами волонтерів, поліцейські заявили, що забирають чоловіка, щоб захистити від активістів.

Також місцеві жителі розповіли, що вищеназваний зловмисник б'є тварин не вперше.

Як стверджує волонтер Олена Корінь, хаскі-самець, про якого йде мова, вперше втік з дому на запах самки, і зупинився біля воріт вищеназваного зловмисника.

"Ця тварюка (підозрюваний – УНІАН) зловила малюка на зашморг і почала жорстоко бити. Сусіди побачили цей жах, почали знімати на телефон і відбили тварину в той момент, коли ця нікчема збиралася його повісити", - повідомляють зоозахисники.

Побиття хаскі під Одесою: що відомо

31 січня в селі Холодна Балка Біляївського району Одеської області місцевий житель важко травмував собаку породи хаскі. У собаки - проломлений череп і перелом щелепи. Очевидці стверджують, що поліцейські, які приїхали на виклик, нічого не зробили.

Волонтери забрали тварину і доставили в Одесу, в клініку "Айболит". Медики ввели собаку в штучну кому. У соціальних мережах були опубліковані фото і відео, що відобразили чоловіка і тварину. Зокрема, як закривавлений собака повзе по снігу, намагаючись сховатися від зловмисника, у якого в руках – мотузка.

Ця подія викликала великий резонанс. Багато хто висловив бажання поїхати у вищеназване село, щоб "провести бесіду зі шкуродером".

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Автор: Лариса Козова