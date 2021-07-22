З ролика видно, що більше десятка людей нападали один на одного з палицями, били один одного ногами і валили на землю.

У ніч на четвер, 22 липня, в центрі Києва сталася масова бійка за участю іноземців.

Відповідне відео опублікувало співтовариство "Київ Оперативний".

З ролика видно, що більше десятка людей нападали один на одного з палицями, били один одного ногами і валили на землю. При цьому серед учасників бійки є іноземці.

Читайте такожУ Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним (відео)"Суть цього конфлікту ми не знаємо і впевнені, що там явно є якась передісторія, але виглядає все це дуже стрьомно - тупо побоїще у центрі Києва за участю іноземців з палками…", - йдеться в підписі до відео.

Зазначимо, що вчора на станції метро "Хрещатик" сталася бійка між пасажирами, в ході якої був розпорошений сльозогінний газ. За інформацією поліції, між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу.

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Автор: Ольга Броскова