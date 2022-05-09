В результаті ракетного удару жертв та постраждалих немає.

Українські правоохоронці розслідують ракетні удари російських окупантів по прибережній зоні Одеси. В результаті удару зруйновані та пошкоджені будівлі готельно-ресторанного комплексу.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м.Одеси розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в заяві.

Відзначається, що 8 травня військові РФ завдали ракетних ударів по прибережній зоні Одеси "високоточним озброєнням". В результаті попадання снарядів зруйновані і пошкоджені будівлі готельно-ресторанного комплексу, а також об'єкт і комунальної інфраструктури.

При цьому зазначена, що під час ракетних обстрілів людей в комплексі не було, тому жертв і постраждалих немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, увечері в неділю, 8 травня, Росія випустила по Одесі три ракети: одну збили сили української ППО, дві інші - потрапили в житловий район і зруйнували зону відпочинку. На місці прильотів виникла пожежа.

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