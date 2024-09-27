Під завалами можуть перебувати люди.

Росія сьогодні вранці завдала удару по поліцейському управлінню у Кривому Розі, є постраждалі та загибла. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля, пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про госпіталізацію 45-річного чоловіка. Його стан – середньої тяжкості.

За даними ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

"Станом на 10.20 постраждали три людини. Під завалами, ймовірно, перебувають люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи", - додали в ДСНС.

Оновлено об 11:07. Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до чотирьох. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості, поінформував голова ОВА.

"Наразі невідома доля чотирьох людей", - уточнив він.

Оновлено о 12:26. За даними Лисака, наразі відомо про п'ятьох постраждали через ракетний удар по Кривому Рогу.

"Двоє госпіталізованих. Троє потерпілих будуть оговтуватися вдома", - розповів посадовець.

Окрім адмінбудівлі, понівечені 23 приватні будинки, три дев’ятиповерхівки та навчальний заклад. Пошкоджено понад 80 авто, з них вісім – службових.

Оновлено о 13:24. За повідомленням начальника ОВА, під завалами адмінбудівлі в Кривому Розі виявили тіло жінки.

"Таким чином, станом на зараз, цього ранку ворог вбив у місті одну людину. П'ятеро постраждали. Пошукові роботи тривають", - зазначив Лисак.

Оновлено о 13:40. Очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що під завалами можуть ще перебувати троє людей.

Він також розповів, що внаслідок атаки постраждали шестеро чоловіків.

"Троє поранених – чоловіки, 1978, 1979 та 1986 р.н.. - були оперативно доставлені до лікарень міста (черепно-мозкові травми, різані рани, переломи). Наразі всі троє в стані середньої тяжкості. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків", - заявив Вілкул.

Ворожа атака на Кривий Ріг 21 вересня

Вночі 21 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу, внаслідок чого загинули три людини - 12-річний хлопчик та дві жінки, яким було 79 та 75 років.

Крім того, постраждали двоє чоловіків та 17-річний хлопець, їх госпіталізували.

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