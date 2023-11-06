Ім'я колишнього чиновника повідомили УНІАН джерела в правоохоронних органах.

Викрито колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже мільярда гривень.

Про це повідомляє Служба безпеки України. В повідомленні не називається прізвище, але, як повідомили УНІАН джерело в правоохоронних органах, йдеться про колишнього заступника міністра оборони, в якого це вже не перша підозра, В’ячеслава Шаповалова.

В СБУ зазначають, що слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника Міністра оборони України, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки. Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.

Відео дня

В повідомленні сказано, що у 2022 році цей посадовець, "вступивши у змову зі своїми підлеглими", здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на суму майже у 1 млрд грн.

"Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - повідомляють в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Зазначається, що за такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

В повідомленні сказано, що обидва підозрювані знаходяться під вартою.

Звільнення Шаповалова та підозри від СБУ

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

Шаповалов відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Він попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних Сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування.

Тоді Резніков заявляв, що з моменту призначення В’ячеслав Шаповалов "працював на ділянці з максимальною відповідальністю, де проблеми накопичуватися десятиліттями. Проте, попри шалений опір, вдалося не тільки налагодити поточну роботу у критичних умовах війни, коли армія збільшилася у рази" і йому вдалося реалізувати низку реформ.

В лютому суд арештував колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова і призначив йому заставу в розмірі 402 млн 600 тис. гривень.

ДБР повідомляла йому про підозру за постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівлю бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості.

9 жовтня Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для колишнього заступника міністра оборони України В'ячеслава Шаповалова, до 1 листопада з можливістю застави.

Вас також можуть зацікавити новини: