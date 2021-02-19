Один з жителів помітив, як зграя шакалів рвала щось зубами на березі. Це виявилося тіло людини.

В Одеській області зграя шакалів роздерла жінку до кісток.

Про це повідомляє сайт міста Чорноморська 04868.ua. інформацію сайту також підтвердив депутат районної ради Олексій Логінов.

Інцидент стався в селі Базар'янка в Татарбунарському районі. Один з жителів помітив, як зграя шакалів рвала щось зубами на березі.

«Придивився, а їх здобич - це людське тіло. Його вони роздерли до кістки", - розповідає очевидець.

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На цей час невідомо, що саме стало причиною смерті жінки – чи була вона жива до моменту нападу хижаками. Труп жінки направлений на експертизу.

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Варто відзначити, це не перший випадок нападу на жителів Базар'янки. Кілька тижнів тому хижак напав на чоловіка прямо у дворі його будинку. Йому, на щастя, допоміг син. Потерпілого направили до лікарні.

Місцеві жителі кажуть, що раніше вже спостерігалися аналогічні інциденти, а у всіх постраждалих виявляли сказ. Шакалів почали відстрілювати, проте після експертизу не проводили, відповідно невідомо, чи вражені вбиті тварини сказом.

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Автор: УНІАН