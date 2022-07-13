Підозрюваний у жахливому злочині має велику біографію, пов'язану з виборами, бізнесом та медійною діяльністю.

Київщину сколихнула резонансна новина про розчленування жінки. Поліція затримала успішного адвоката та учасника ток-шоу про одруження. За даними руху "ЧЕСНО", маніяком виявився Петро Бігун.

Про це йдеться на сайті "ЧЕСНО".

Петро Бігун народився 12 липня 1985 року в місті Дудінка Красноярського краю. Бігун має досить цікаву біографію, пов'язану з політикою та рейдерством.

Чоловік значиться керівником кампаній "Бігун Бенджамін", "Хорт", "Сарго Вінч", "Таргет менеджмент". У 2020 році він балотувався до Київської міської ради від партії "Правий сектор". Був безпартійним. На момент балотування працював директором ТОВ "Сарго Вінч" і проживав у місті Києві. Тоді партія не подолала прохідний бар'єр.

У 2019 році Бігун був кандидатом у народні депутати як самовисуванець по 222 округу (Київ) і цього ж року знімався у телешоу "Одруження наосліп".

За даними журналістів проекту "Наші гроші", у 2017 році Бігун потрапив у рейдерський скандал та став формальним власником львівського ТРЦ "Victoria Gardens". Згодом суд зупинив рейдерство.

У тому ж 2017 році Бігуну подарували квартиру у Києві, також він нібито взяв у борг 1,85 млн грн від генерал-майора СБУ часів Януковича, про що свідчив витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно.

До цього Петро Бігун у квітні оформив на себе квартиру по вулиці Михайла Донця у Києві площею 86 кв м, яку отримав в подарунок від невідомого. Через місяць на цю ж квартиру були внесені дані щодо договору іпотеки, виданого 18 травня. Як свідчить витяг з реєстру нерухомості, того дня Бігуну позичив 1,85 млн грн Дмитро Білоус. Гроші мав повернути у листопаді 2018 року.

У 2016 році Бігун зареєстрував право власності на автомобіль "Mercedes-Benz" S500L 2005 року випуску, а у грудні – в стані алкогольного сп’яніння потрапив у ДТП. Суд визнав його винним, але провадження у справі закрили через закінчення строку накладення адміністративного стягнення.

Раніше Бігун був слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва.

Розчленування на Київщині: що відомо

Поліція Київщини затримала успішного 36-річного адвоката, учасника ток-шоу про одруження. За версією слідства, він порізав кохану на шматки і ночами розвозив залишки по звалищах Обухівщини. Зловмисник вирізав і заморозив язик, нирку, матку і серце загиблої, а руки і ноги склав у дорожню сумку і викинув у ставок.

Загиблу дивом впізнали за брендовою сукнею: вона уродженкою Краматорська і їй було 39 років.

Чоловік пояснив, що між ним і жінкою виник конфлікт, через що він задушив її, а, щоб приховати сліди злочину, розчленував тіло і намагався заховати залишки.

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