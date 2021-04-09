Водій фури зупинився лише тоді, коли йому почали сигналити інші водії.

У Дніпрі пенсіонерка загинула, коли намагалася скоротити дорогу до крамниці.

Момент аварії зафіксували камери відеоспостереження, йдеться у сюжеті ТСН.

Видно, як вантажівка стоїть перед світлофором, а щойно їй загоряється зелений - поволі починає рух. У цей момент жінка намагається перетнути дорогу і потрапляє під колеса вантажівки.

Читайте такожПід Києвом водій Kia заснув за кермом і "влетів" у відбійник (фото)

Водій фури її не бачив, тож продовжив рух. Зупинився лише потім, коли йому почали сигналити інші водії.

65-річна жінка померла на місці. Водій твердить, що не бачив пенсіонерку, бо вона була у так званій сліпій зоні. Відомо, що за десяток метрів від місця трагедії облаштований пішохідний перехід. Чому жінка не скористалася ним – невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко