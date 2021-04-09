У Дніпрі пенсіонерка загинула, коли намагалася скоротити дорогу до крамниці.
Момент аварії зафіксували камери відеоспостереження, йдеться у сюжеті ТСН.
Видно, як вантажівка стоїть перед світлофором, а щойно їй загоряється зелений - поволі починає рух. У цей момент жінка намагається перетнути дорогу і потрапляє під колеса вантажівки.
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Водій фури її не бачив, тож продовжив рух. Зупинився лише потім, коли йому почали сигналити інші водії.
65-річна жінка померла на місці. Водій твердить, що не бачив пенсіонерку, бо вона була у так званій сліпій зоні. Відомо, що за десяток метрів від місця трагедії облаштований пішохідний перехід. Чому жінка не скористалася ним – невідомо.
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