Автівка нардепа протягнула тіло загиблого кілька десятків метрів, кажуть родичі.

В родині чоловіка, який загинув в ДТП на Львівщині за участю народного депутата Володимира Гевка, голови Тернопільської обласної організації партії "Слуга народу", розповіли деталі трагічної аварії.

В коментарі ТСН родичка померлого припустила, що нардеп міг рухатися із перевищенням швидкості.

"Є підстави вважати, що швидкість була великою. Машину побило аж радіатор потік", – зазначає жінка.

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Офіційно ані депутат, ні правоохоронці про швидкість, з якому рухалася автівка, не інформували.

"Наскільки мені зрозуміло, під час ДТП депутат протягнув його (загиблого – УНІАН) близько 50 метрів. Взуття було в одній стороні, труп на пішоході (пішохідному переході – УНІАН). Кросівки були справа, труп зліва, на великій відстані", – розповідає жінка.

Вона також зазначила, що труп загиблого не забирали 5,5 годин.

"ДТП сталась в 19.30, труп лежав до першої години ночі, поки приїхали судмедексперти і всі-всі. Коли ми стояли біля померлого, депутат висловив свої співчуття. Почекаємо, яку інформацію висвітлять офіційно", – додала родичка жертви.

Смертельна ДТП з нардепом Гевко - що відомо

19 березня народний депутат від "Слуги народу" Володимир Гевко повідомив в соцмережах, що став учасником ДТП, в якій загинула людина. Аварія сталася на автодорозі сполученням "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області. За інформацією правоохоронців – за межами нерегульованого пішохідного переходу.

Гевко запевнив, що співпрацює з правоохоронцям та пройшов перевірки на алкоголь та наркотики. Державне бюро розслідувань (ДБР) пізніше повідомило, що згідно з освідуванням на пристрої "Драгер", Гевко був тверезим.

Питання щодо відкриття кримінального провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286) вирішується.

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