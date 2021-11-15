У коментарях вчинок невідомих викликав неабиякі дискусії / фото -УНІАН, Микола Тис

"Сусідські війни" в Одесі вийшли на новий рівень. Тепер там почали "позначати" квартири, де мешкають люди, які нібито не вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Одеса info".

Так, в одному з багатоквартирних будинків вирішили "позначити" житло, де мешкають невакциновані. Невідомі написали крейдою прямо на дверях, що у цій квартирі немає людей, які зробили щеплення.

У коментарях вчинок невідомих викликав неабиякі дискусії. Одні пишуть, що такі "позначки" виглядають доволі дивно, проте інші вважають, що власники квартири могли отримати цей напис через свої "антиваксерські" заяви.

В одному з багатоквартирних будинків вирішили "позначати" житло, де мешкають невакциновані / фото - Telegram-канал "Одеса info"

Проте чому саме з'явилася така "позначка" та хто вирішив писати про вакцинацію інших на дверях квартир - залишається загадкою. Ймовірно, сусіди могли посваритися, а тема вакцинації лише стала приводом для помсти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Мелітополі з криками й матами вигнали з маршрутки "антимасочника". Чоловіка лупцювали ногами й руками.

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Автор: Поліна Кузенко