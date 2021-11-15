Як власники житла реагують на такі "позначки" - залишається лише здогадуватися.

"Сусідські війни" в Одесі вийшли на новий рівень. Тепер там почали "позначати" квартири, де мешкають люди, які нібито не вакцинувалися від коронавірусу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Одеса info".

Так, в одному з багатоквартирних будинків вирішили "позначити" житло, де мешкають невакциновані. Невідомі написали крейдою прямо на дверях, що у цій квартирі немає людей, які зробили щеплення.

У коментарях вчинок невідомих викликав неабиякі дискусії. Одні пишуть, що такі "позначки" виглядають доволі дивно, проте інші вважають, що власники квартири могли отримати цей напис через свої "антиваксерські" заяви.

Проте чому саме з'явилася така "позначка" та хто вирішив писати про вакцинацію інших на дверях квартир - залишається загадкою. Ймовірно, сусіди могли посваритися, а тема вакцинації лише стала приводом для помсти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Мелітополі з криками й матами вигнали з маршрутки "антимасочника". Чоловіка лупцювали ногами й руками.

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Автор: Поліна Кузенко