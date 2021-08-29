Поліція відкрила кримінальну справу, затримано понад півсотні осіб.

Учора, 28 серпня, в Одесі постраждали близько 30 правоохоронців, на яких напали противники ЛГБТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Микола Семенишин.

За його словами, приблизно через 20 хвилин після закінчення публічного ЛГБТ-заходу група молодих людей безпричинно напала на поліцейських і нацгвардійців, що забезпечують громадський порядок. Зокрема, зловмисники розпилили у правоохоронців сльозогінний газ.

"Затримано 51 порушника, 29 правоохоронців отримали опіки від сльозогінного газу", - сказав Семенишин.

Він уточнив, що відкрито провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), 296 (хуліганство) і 294 (масові заворушення).

За деякими даними, серед затриманих - лідер організації "Традиції та порядок" Ілля Попков.

ЛГБТ-марш в Одесі

У суботу, 28 серпня, в центрі Одеси в рамках фестивалю квір-культури "Одесапрайд-2021" пройшла публічна акція представників ЛГБТ. Зокрема, вони пройшли колоною Приморським бульваром.

Водночас біля мерії, на Думській площі, до якої примикає бульвар, зібралися противники ЛГБТ, зокрема, представники організації "Традиції та порядок". Вони вигукували образи на адресу учасників ходи, кричали "Смерть ЛГБТ!" та інше.

ЛГБТ-активістів охороняли сотні правоохоронців. Після ходи її учасників відвезли спеціально замовлені автобуси.

Також раніше стало відомо про затримання кількох десятків опонентів ЛГБТ, зокрема, представників організації "Традиції та порядок". Загалом повідомлялося приблизно про 30 затриманих. Як пояснювали в поліції, молоді люди порушували громадський порядок, намагалися блокувати автобус, в який сідали представники ЛГБТ після завершення ходи. Також зловмисники розпилили сльозогінний газ.

Автор: Лариса Козова