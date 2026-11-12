Сутички у Петропавлівській Борщагівці: в СБУ розповіли, скільки людей затримано

Серед затриманих є молодик, який бив кувалдою по автомобілю Патрульної поліції та автобусу Національної гвардії, а також жінка, яка видавала себе за медпрацівницю.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали 13 учасників сутичок у селі Петропавлівська Борщагівка Київської області, одна з організаторок провокацій використовувала фейкове посвідчення медика.

Як повідомляє СБУ у Telegram-каналі, серед затриманих - 18-річний уродженець Запорізької області, який 4,5 роки провів на тимчасово окупованій території України, а декілька місяців тому переїхав у Київську область.

"Встановлено, що він бив кувалдою по автівці Патрульної поліції та автобусу Нацгвардії", - додали у Службі.

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Затримано ще де двоє фігурантів - 22-річна місцева безробітна та 21-річний будівельник з Рівненської області. Вони брали участь у блокуванні проїзду, пошкодженні автобуса Нацгвардії, а також закликали до пошкодження спецтранспорту.

"Лікарка" - жінка яка видавала себе за медпрацівницю

Крім того, СБУ встановила, що одна з організаторок провокації використовувала підроблене посвідчення "лікаря-хірурга". "Йдеться про місцеву жительку, яка видавала себе за медпрацівника приватної клініки та підбурювала людей до сутичок поблизу пункту тимчасової дислокації Нацгвардії", - йдеться у повідомленні.

Розслідування з’ясувало, що вона не отримувала документів про вищу медичну, фармацевтичну або післядипломну освіту, а Міністерство охорони здоров’я не видавало їй посвідчення лікаря.

Так, наразі затримано 13 активних учасників заворушень. Слідчі СБУ повідомили сімом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 114-1 ("перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період");

ч. 2 ст. 114-2 ("несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану").

"Сімом фігурантам вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою", - зазначили у Службі і додали, що в межах розслідування правоохоронці провели 14 додаткових обшуків.

Наразі за матеріалами Нацполіції ще шістьом фігурантам повідомлено про підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 296 ("хуліганство") та ч. 2 ст. 342 ("опір працівникові правоохоронного органу").

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі", - зауважили у СБУ.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у соцмережах з’явилися повідомлення про начебто насильне утримання людей у підвалі будинку в Петропавлівській Борщагівці. Поруч з будинком зібрався натовп. Люди намагалися вибити ворота. Усе це перейшло у сутички з правоохоронцями та військовослужбовцями.

Згодом Нацполіція повідомила про встановлення 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень. Зазначалося, що 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, а ще 24 - поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями.

Однією з ключових фігур під час інциденту на Петропавлівській Борщагівці була Валентина Молода, яка приїхала на місце в костюмі медсестри на кареті швидкої допомоги. Суддя ухвалив рішення задовольнити клопотання сторони обвинувачення та обрати для неї заставу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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