'Театралізована вистава': адвокат Зінченка прокоментував пістолет у справі Фаріон

За його словами, у ЗМІ та мережі з'являється інформація, що не відповідає дійсності, зокрема щодо нових доказів.

Серед доказів у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон з'явився таємничий пістолет. Його знайшли в одній з квартир, йдеться в ухвалі Галицького суду. Щоправда, невідомо за якою адресою.

Адвокат підозрюваного у вбивстві В'ячеслава Зінченка Ігор Сулима, коментуючи цю інформацію в інтерв'ю газеті "Високий замок" заявив, що знає про це рівно стільки ж, як і кожен українець.

"Розумію, що ці речі взяли за якоюсь адресою, але яке це має відношення до мого підзахисного, наразі не можу сказати. Знаю, це не було знайдено у нього (Зінченка - УНІАН) вдома", - зазначив він. Відео дня

В ухвалі суду фігурують червоні рукавиці. У червоних рукавицях був підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Втім, адвокат скептично прокоментував ймовірність того, що вбивця зберігав ці рукавиці або передав їх комусь іншому для зберігання. На його переконання, це більше схоже на "театралізовану виставу".

Деякі ресурси поширили інформацію про те, що сестру фігуранта справи звільнили з роботи через обшуки у неї вдома. Вона нібито працювала на підприємстві "Дніпромлин". Втім, Сулима спростував цю інформацію.

"У Зінченка немає сестри… А хто там ще фігурант? Приїхала мама, вона зараз в Івано-Франківську. Якби їй було щось відомо, то вона би мені розповіла... Я буду знайомитись з матеріалами, якщо мені дадуть", - прокоментував адвокат.

Вбивство Ірини Фаріон - останні новини

Днями стало відомо, у чиїй квартирі знайшли пістолет, який виринув у кримінальному провадженні щодо вбивства Фаріон. Пістолет "Форт 12-Р" знайшли у квартирі колишньої менеджерки "Дніпромлин".

При цьому справжнє знаряддя вбивства мовознавиці поліція шукає й досі.

Також УНІАН повідомляв, що у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон. Захід відбувся на 40-й день після загибелі мовознавиці.

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