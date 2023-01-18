Ігор Сапожко висловив співчуття родинам загиблих.

Траур оголосили в Броварах у зв'язку з трагічною авіакатастрофою, в якій загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Скорботними днями будуть 19, 20 та 21 січня.

"У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні в Броварах, 19, 20 і 21 січня оголошені Днями жалоби в нашій громаді", - повідомив міський голова Ігор Сапожко.

При цьому він висловив співчуття родинам загиблих.

Відео дня

"Чорним день...Немає слів, щоб передати біль від втрати... Щирі співчуття рідним і близьким загиблих... Легких хмар маленькому ангелу міланці... Царство Небесне і вічна пам'ять всім загиблим", – підсумував чиновник.

Трагедія в Броварах - що відомо

18 січня на території дитячого садка в Броварах впав вертоліт, на борту якого перебував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович - ніхто не вижив.

В результаті авіакатастрофи всього загинули 14 людей, з них-одна дитина. Постраждали 25 осіб, з них – 11 дітей.

Президент Володимир Зеленський доручив з'ясувати всі обставини падіння вертольота. Крім того, виконання обов'язків міністра внутрішніх справ поклали на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Вас також можуть зацікавити новини: