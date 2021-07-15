Рух поїздів метро на червоній гілці було призупинено.

У Києві на червоній лінії метро людина потрапила під потяг.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, потяги курсували від станції "Хрещатик" до "Академмістечка".

"На перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" людина потрапила під потяг", - йдеться у повідомленні.

Станом на 19:20 рух поїздів метро відновлено у звичайному режимі.

Фото з місця подій оприлюднив "Київ оперативний". На ньому можна бачити, що співробітники надзвичайних служб прибутку до станції метро "Дарниця". Тіло загиблого забрали з колії.

В соцмережах повідомляється, що через затримку руху потягів на станціях утворились натовпи і черги.

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Автор: Антоніна Доломанжи