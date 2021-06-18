В Києві учителька школи №58 жорстоко побила учня інклюзивного класу. Всього в ньому навчаються двоє дітей з інвалідністю.
Подробиці та відео інциденту у себе в Телеграмі опублікував народний депутат Павло Сушко.
За його даними, постраждала дитина має розлади аутичного спектру. Він також зазначив, що подібний інцидент у школі відбувається не вперше.
"Діти вибігають з класу - не хочуть бачити, як їх друга будуть бити! Таке ставлення до дітей довгий час залишалося прихованим. Поки асистент вчителя не витримав і не надіслав це відео мамі", - написав депутат.
Він додав, що інцидент розгляне слідча комісія Верховної Ради. Також готується звернення до правоохоронців.
Що кажуть у КМДА
У профільному департаменті столичної держадміністрації заявили про початок перевірки в школі. Кажуть, що про інцидент дізналися минулої ночі після публікації відео.
"Шановні колеги, ще раз наголошуємо, навчальний заклад - це простір безпеки для дітей та відповідальності дорослих! Перевірка буде здійснена максимально ретельно із залученням правоохоронних органів і служби у справах дітей. Після закінчення перевірки, в рамках чинного законодавства, будуть прийняті відповідні управлінські рішення щодо учасників цього конфлікту", - сказано в повідомленні на сторінці Департаменту освіти і науки Києва в Facebook.
Згодом нардеп Сушко заявив, що керівництво управління освіти Шевченківського району погрожує кримінальними справами автору відео - асистенту вчительки, який нібито не зупинив її.
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