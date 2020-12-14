Сьогодні, 14 грудня, близько другої години ночі машиніст електровоза на станції Підзамче у Львові натрапив на жахливу знахідку – між коліями лежало тіло жінки з опіками.
Читайте такожВ Одесі хлопець дістав тяжкі опіки при спробі зробити селфі на даху поїздаПро це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Близько 01:35 у місті Львові на станції Підзамче, що практично у центрі міста, машиніст резервного електровоза ВЛ80Т поїзда №4202 виявив між коліями 8 і 10 тіло жінки з опіками.
Попередня причина смерті – ураження електричним струмом. На місце події викликали поліцію і «швидку». Наразі правоохоронці з’ясовують обставини смерті жінки.
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