Причини смерті загиблих встановлюють правоохоронні органи.

У Маріуполі на меткомбінаті "Азовсталь" виявлено тіла трьох загиблих осіб.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Вдень 4 січня у Маріуполі на території металургійного комбінату ПрАТ "МК Азовсталь" в підсобному приміщенні, що не експлуатується, поблизу доменної печі виявлено тіла трьох загиблих осіб, які не є працівниками об’єкту.

Причини їхньої смерті встановлюють правоохоронні органи.

Читайте такожВ Одеській області знайшли мертвими п'ятьох людей, у тому числі трьох дітейЯк раніше повідомляв УНІАН, це не перший трагічний випадок на українських підприємствах. 20 листопада на київському заводі загинули двоє працівників, на яких впав кількатонний верстат. Причиною трагедії стало порушення правил техніки безпеки під час виконання монтажних робіт.

Рятувальники ДСНС виконали роботи зі вивільнення тіл загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів. Щілина між підлогою та верстатом не перевищувала 5 сантиметрів, тому робота тривала майже годину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка повинна встановити усі обставини цієї трагедії. За фактом події також провадиться службове розслідування.

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