Можливо, тварин везли на утилізацію, однак поліція не уточнює призначення вантажу.

У Миколаєві у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила 2,5 тонни туш заморожених собак.

Аварія сталася на перетині проспекту Центрального та вулиці 6-та Слобідська за участі мінівена Fiat Doblo та вантажівки Renault Master. Після зіткнення великовантажний автомобіль різко змінив траєкторію руху та врізався у стовп. Коли вантажівку відкрили, в ній знайшли заморожені туші собак вагою 2,5 тонни, повідомляє місцеве видання Новини-N.

У супроводжувальних документах вказано, що автомобіль нібито прямував з Дніпра до Одеси.

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В регіональному главку Національної поліції УНІАН підтвердили факт ДТП та наголосили, що достеменно поки невідомо призначення цього вантажу.

"За попередніми даними, тварин везли на утилізацію. Наразі ми з’ясовуємо, звідки цей вантаж, куди із з якою метою прямував", - сказав співробітник главку.

У комунальному підприємстві Миколаєва "Центр захисту тварин" заявили, що не мають жодного стосунку до вантажу та фури. Як запевнив УНІАН співробітник підприємства, у них є свій крематорій та холодильник.

Смертельне ДТП на Хмельниччині

13 серпня у Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми. У результаті аварії 12-річна дитина та один дорослий, який здійснював супровід дитячої групи, загинули.

Загалом у автобусі перебували 19 дітей та 4 дорослих. Діти їхали з селища Любар Житомирської області до с. Микуличин Івано-Франківщини.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.

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