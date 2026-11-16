Зупинка метро та перепади напруги: у трьох містах фіксують проблеми зі світлом після атак РФ

У Харкові та Дніпрі призупинилася робота метрополітенів.

У Харкові, Дніпрі та Запоріжжі ввечері 16 листопада фіксують зниження напруги в електромережах внаслідок російських атак на енергооб’єкти. У містах виникли проблеми з електротранспортом.

Зокрема, в Харкові довелося зупиняти поїзди на всіх лініях метрополітену. Про це Суспільному повідомив речник метрополітену Олексій Бітнер.

За його словами, поїзди зупинили на станціях, щоб не залишати їх у тунелях. Нині рух поступово відновлюють.

Речник "Харківобленерго" Володимир Скічко заявив, що також у регіоні застосовуються графіки аварійних відключень.

"Це повʼязано з ситуацією в обʼєднаній енергосистемі України. У нас зараз застосовуються по області графіки погодинних відключень. По місту і додатково по області ще застосовуються графіки аварійних відключень у звʼязку з низькою напругою у мережі. Це вимушений крок, щоб стабілізувати ситуацію, ми вимушені впроваджувати аварійні відключення", – розповів Скічко.

Окрім того, спостерігаються проблеми з низькою напругою і в Дніпрі. У місті призупинено роботу метрополітену, тролейбусів та трамваїв. Про це поінформували в Департаменті транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

"Через знеструмлення тягових підстанцій, які живлять контактну мережу електротранспорту, роботу трамвайних та тролейбусних маршрутів призупинено. У зв’язку з аварійним відключенням живлення метрополітену рух поїздів призупинено. Станції працюють як укриття", - сказано у повідомленні.

Також аварійні відключення електроенергії запроваджені і в Запорізькій області.

За даними "Запоріжжяобленерго", за частиною адрес світло може зникати поза оприлюдненими графіками.

"Причина – пошкодження енергетичного обладнання внаслідок російських атак. Усі відповідальні служби працюють над відновленням електроенергії. Життєво важливі об’єкти переведені на живлення від генераторів", - додали у відомстві.

Як повідомили в "Укренерго", внаслідок ворожих ударів є масштабні знеструмлення на сході України. Зокрема, особливо складна ситуація – у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.

"Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атак", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в енергетиці через російські обстріли напередодні зими

Нещодавно прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Росія суттєво наростила інтенсивність атак на енергетичну інфраструктуру України ще до початку зими. Кількість ударів по енергетичних об'єктах за останні місяці вже в рази перевищує торішні показники, а повністю захистити всю систему від руйнувань неможливо.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі тактика росіян полягає в тому, щоб декілька днів поспіль завдавати ударів по енергетиці одного з регіонів.

Він додав, що у Запорізькій та Дніпропетровській областях дуже непроста ситуація в енергетиці після російських ударів.

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