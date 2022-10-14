Основна версія падіння літака, кажуть у ДБР, - те, що уламки збитого дрона пошкодили кабіну.

Збив 5 ворожих дронів-шахідів і дві ракети, але змушений був катапультуватися. На Вінниччині зазнав аварії український МіГ-29.

У командуванні Повітряних сил повідомляють, що пілот вижив, але шпиталізований, йдеться в сюжеті ТСН.

У ПС ЗСУ наголошують, що головне завдання пілот виконав. Крім того, відвів літак від населених пунктів, щоб ніхто з місцевих не постраждав. Вінничани називають льотчика героєм і жартують, що зберуть йому гроші на новий винищувач.

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Основна версія падіння літака, кажуть у ДБР, - те, що уламки збитого дрона пошкодили кабіну.

"За однією з версій слідства, поблизу смт Турбівка під час знищення чергового об'єкта уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну літака", - заявила речниця ДБР Ольга Чеканова.

Падіння двох літаків на Полтавщині: що відомо

За два дні на території Полтавської області розбилися два українських літаки. Це сталося 11 та 12 жовтня на території Шишацької громади (Миргородський район). Внаслідок цього цивільні люди не постраждали.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді" підтвердив падіння бомбардувальника СУ-24М, який підтримував наступальні дії на східному напрямку.

Коли літак було уражено ракетою, екіпаж вирішив повернутися на аеродром базування. Однак не долетів і впав на території Полтавщини. Двоє пілотів катапультувалися, один загинув.

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